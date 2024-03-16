Защитник, который принадлежит Шахтеру, станет полноценным игроком бразильского клуба
Витао продолжит выступления за Интернасьональ.
Бразильский центрбек Витао, который пока принадлежит Шахтеру, скоро полноценно сменит клубную прописку.
Как сообщает издание Radio Gaucha, 24-летний футболист подпишет пятилетний контракт с Интернасьоналем, за который сейчас выступает на правах аренды. Официально о трансфере объявят в ближайшие дни.
О какой-то определенной финансовой компенсации для украинского клуба пока не сообщается.
Отметим, что Витао перешел в Шахтер в 2019 за 4 млн евро. После начала полномасштабного вторжения он воспользовался 7-м приложением ФИФА и покинул "горняков".
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