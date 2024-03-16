Защитник, который принадлежит Шахтеру, станет полноценным игроком бразильского клуба

Бразильский центрбек Витао, который пока принадлежит Шахтеру, скоро полноценно сменит клубную прописку.

Как сообщает издание Radio Gaucha, 24-летний футболист подпишет пятилетний контракт с Интернасьоналем, за который сейчас выступает на правах аренды. Официально о трансфере объявят в ближайшие дни.

О какой-то определенной финансовой компенсации для украинского клуба пока не сообщается.

Отметим, что Витао перешел в Шахтер в 2019 за 4 млн евро. После начала полномасштабного вторжения он воспользовался 7-м приложением ФИФА и покинул "горняков".

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