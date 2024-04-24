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Бывшего форварда сборной Аргентины госпитализировали из-за болей в груди

Ближайшее время Карлос Тевес проведет в больнице под присмотром врачей.
Сегодня, 11:56
Карлос Тевес / Getty Images
Карлос Тевес / Getty Images

Главный тренер Индепендьенте Карлос Тевес был госпитализирован в Буэнос-Айресе во вторник, 23 апреля, после обращения за медицинской помощью, сообщает Goal.

Аргентинский клуб уведомил в социальных сетях, что 40-летний наставник почувствовал боль в груди.

"Наш тренер Карлос Тевес поступил в санаторий Ла Тринидад в Сан-Исидро с болью в груди. Ворачи провели соответствующие исследования, и результаты оказались удовлетворительными", - говорится в заявлении клуба.

"Завтра будет проведена серия тестов, запланированных заранее, в рамках общего осмотра, который обычно проводится в таких ситуациях".

Затем клуб добавил:" Карлос Тевес будет госпитализирован в качестве меры предосторожности до завершения соответствующих исследований".

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Напомним, что бывший форвард Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити завершил карьеру в 2021 году, после чего он возглавил Росарио Сентраль. В 2023 году он стал главным тренером Индепендьенте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Тевес

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