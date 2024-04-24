Бывшего форварда сборной Аргентины госпитализировали из-за болей в груди

Ближайшее время Карлос Тевес проведет в больнице под присмотром врачей.

Главный тренер Индепендьенте Карлос Тевес был госпитализирован в Буэнос-Айресе во вторник, 23 апреля, после обращения за медицинской помощью, сообщает Goal.

Аргентинский клуб уведомил в социальных сетях, что 40-летний наставник почувствовал боль в груди.

"Наш тренер Карлос Тевес поступил в санаторий Ла Тринидад в Сан-Исидро с болью в груди. Ворачи провели соответствующие исследования, и результаты оказались удовлетворительными", - говорится в заявлении клуба.

"Завтра будет проведена серия тестов, запланированных заранее, в рамках общего осмотра, который обычно проводится в таких ситуациях".

Затем клуб добавил:" Карлос Тевес будет госпитализирован в качестве меры предосторожности до завершения соответствующих исследований".

Carlos Tevez quedará internado por precaución hasta que termine de realizarse los estudios correspondientes. https://t.co/Xf3tVa6wXH — C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024

Читай также: Футбол сегодня: дерби Эвертон - Ливерпуль, матчи Манчестер Юнайтед, ПСЖ, полуфинал Кубка Италии

Напомним, что бывший форвард Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити завершил карьеру в 2021 году, после чего он возглавил Росарио Сентраль. В 2023 году он стал главным тренером Индепендьенте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!