Тевес вернулся к тренерской работе

Карлос Тевес трудоустроился в чемпионате Аргентины. Он возглавил кордовский Тальерес, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой специалист возглавил "матадоров" за считанные дни до старта Клаусуры. 41-летний Тевес заменил в должности Диего Кокку, не успевшего провести ни одного официального матча во главе Тальереса. Он будет третьим тренером команды в этом году.

Тевес ранее работал с Росарио Сентраль и Индепендьенте. Трофеев во главе этих команд аргентинец не завоевал. Тальерес в Апертуре финишировал на предпоследней строчке группы.

Кстати, легенда Серии A Джорджо Кьеллини стал совладельцем Лос-Анджелеса из североамериканской МЛС.

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