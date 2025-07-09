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Футбол

Тевес вернулся к тренерской работе

Бывшая звезда АПЛ будет работать на родине.
Сегодня, 18:03       Автор: Антон Федорцив
Карлос Тевес / Getty Images
Карлос Тевес / Getty Images

Карлос Тевес трудоустроился в чемпионате Аргентины. Он возглавил кордовский Тальерес, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой специалист возглавил "матадоров" за считанные дни до старта Клаусуры. 41-летний Тевес заменил в должности Диего Кокку, не успевшего провести ни одного официального матча во главе Тальереса. Он будет третьим тренером команды в этом году.

Тевес ранее работал с Росарио Сентраль и Индепендьенте. Трофеев во главе этих команд аргентинец не завоевал. Тальерес в Апертуре финишировал на предпоследней строчке группы.

Кстати, легенда Серии A Джорджо Кьеллини стал совладельцем Лос-Анджелеса из североамериканской МЛС.

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