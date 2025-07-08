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Легенда сборной Италии стал совладельцем клуба МЛС

Джорджо Кьеллини, можно сказать, вернулся в свой бывший клуб.
Вчера, 22:48       Автор: Андрей Безуглый
Джорджо Кьеллини / lafc.com
Джорджо Кьеллини / lafc.com

Экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини стал совладельцем Лос-Анджелеса.

Об этом сообщила пресс-служба америрканского клуба.

Напомним, что Кьеллини провел в Лос-Анджелесе два сезона, а сейчас работает директором по футбольной стратегии в другом своем бывшем клубе - Ювентусе.

Стать совладельцем Лос-Анджелеса – большая честь для меня. Когда я три года назад приехал сюда в качестве игрока, я сразу почувствовал, что в этом клубе есть что-то особенное.

Это амбициозный клуб, созданный выдающимися людьми и поддерживаемый сообществом, здесь действительно чувствуешь себя как дома. Именно поэтому в прошлом году я выразил желание стать ее владельцем, и теперь я горжусь, что продолжаю этот путь и поддерживаю проект, в который глубоко верю

Ранее также сообщалось, что сын Анчелотти стал главным тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джорджо Кьеллини

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