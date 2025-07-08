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Футбол

Сын Анчелотти начал самостоятельную тренерскую карьеру

Давиде Анчелотти будет тренировать Ботафого.
Вчера, 21:03       Автор: Андрей Безуглый
Давиде Анчелотти / botafogo.com.br
Давиде Анчелотти / botafogo.com.br

Ботафого объявил о подписании контракта с Давиде Анчелотти.

Напомним, что 35-летний специалист долгое время работал вместе со своим отцом Карло Анчелотти.

Вместе с ним же Давиде и начал работу в сборной Бразилии, проигнорировав предложения от разных европейских клубов.

Однако переубедить Анчелотти неожиданно смог Ботафого, который подписал со специалистом двухлетний контракт.

Ранее также сообщалось, что Арсенал пополнил свой тренерский штаб известным экс-игроком.

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