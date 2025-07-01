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Футбол

Сын Анчелотти рассказал, почему не начал самостоятельную карьеру

Специалист рассудил, что так будет лучше для него.
Сегодня, 19:27
Давиде Анчелотти / Getty Images
Давиде Анчелотти / Getty Images

Давиде Анчелотти рассказал, почему решил последовать за отцом в сборную Бразилии.

Напомним, что итальянского специалиста уже не первый год зовут на должность главного тренера. Анчелотти-младший постоянно получает предложения.

Как заявил сам итальянец, он решил, что на текущем этапе для него будет полезно продолжить сотрудничество с отцом.

У меня есть четкое стремление – однажды работать главным тренером. Это моя цель, и я ясно это осознаю. В конце сезона отец предложил мне остаться с ним в сборной Бразилии, и я попросил немного времени, чтобы все обдумать и пообщаться с некоторыми клубами.

Были определенные варианты, но, не вдаваясь в детали переговоров, лучшим решением для меня стало принять этот вызов – поехать на чемпионат мира со сборной, которую поддерживают 200 миллионов человек.

Так что да, я все тщательно взвесил и считаю, что поездка на чемпионат мира с Бразилией – это лучшее, что я мог выбрать на данный момент

Ранее также Пеп Гвардиола рассказал, почему Манчестер Сити вылетел с КЧМ.

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