"На данном этапе все игры сложные": Гвардиола назвал причины вылета Манчестер Сити из КЧМ-2025

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от Аль-Хиляля в 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025.

Ранее "горожане" уступили саудовскому сопернику в дополнительное время со счетом 3:4 и прекратили борьбу в турнире.

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"На данном этапе турнира все игры сложные. Мы позволили им успешно действовать между линиями, но и сами создали много моментов и в целом выглядели хорошо.

Жаль. Мы были в хорошем положении, и я не могу не поблагодарить игроков за то, как они тренировались и готовились - они отдали все. Мы создали много моментов, а Буну совершил невероятные сейвы. Что тут еще скажешь.

У меня такое чувство, что команда выглядит хорошо, но мы едем домой, и теперь время отдохнуть, освежить свой разум и вернуться в следующем сезоне.

Я увидел много хорошего, чего не видел раньше, особенно касательно отношения между игроками и персоналом. Я чувствовал, что мы были счастливы здесь, и тренировки были действительно хорошими, но уровень здесь слишком высокий.

У нас были шансы, но соперник глубоко защищался, а Буну совершил много сейвов, но для победы нужно забивать и быть очень хладнокровными", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт английского клуба.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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