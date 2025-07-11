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Ноттингем усилился участником Клубного ЧМ-2025

"Лесники" усиливаются перед еврокубками.
Сегодня, 18:07       Автор: Антон Федорцив
Жаир Кунья / Getty Images
Жаир Кунья / Getty Images

Английский Ноттингем Форест оформил второй трансфер лета. В команду перешел защитник Жаир Кунья, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой центрбек заключил с "лесниками" 5-летний контракт. Бразильский Ботафого получил за Кунью ориентировочно 12 млн евро. Ранее Ноттингем подписал нападающего "победоносных" Игора Жезуса за 11,6 млн.

Защитник приехал в лагерь Форест после выступления на Клубном чемпионате мира (4 матча, 1 гол). Ранее он стал чемпионом Южной Америки в составе сборной Бразилии U-20.

Параллельно Ноттингем пожаловался в АПЛ на Тоттенхэм из-за попытки подписать Моргана Гиббса-Уайта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ноттингем Форест Ботафого Жаир Кунья

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