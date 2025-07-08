Бывший защитник Манчестер Юнайтед вошел в тренерский штаб Артеты

Арсенал объявил о подписании контракта с Габриэлем Хайнце.

47-летний аргентинец вошел в тренерский штаб Микеля Артеты и будет помогать ему с первой командой.

Напомним, что Хайнце завершил карьеру футболиста в 2014 году, успев поиграть за ряд клубов. В Англии защитник выступал только за Манчестер Юнайтед.

Затем уже экс-игрок начал карьеру тренера, работал с Архентинос Хуниорс, Велесом Сарсфилд и Атлантой Юнайтед. С 2023 году находился без работы.

Ранее также сообщалось, что Арсенал все ближе к подписанию форварда.

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