Кьеллини объявил о завершении карьеры

Бывший защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини объявил в социальных сетях о завершении игровой карьеры.

"Ты был самым прекрасным и насыщенным путешествием в моей жизни. Ты был для меня всем. С тобой я прошел уникальный и незабываемый путь. Но теперь пришло время начать новые главы, столкнуться с новыми проблемами и написать новые важные и захватывающие страницы жизни", - написал в твиттере футболист.

Напомним, за свою карьеру 39-летний центрбек выступал за Ливорно, Фиорентину, Ювентус, Лос-Анджелес и сборную Италии.

Кьеллини 9 раз становился чемпионом Италии, по 5 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, выигрывал чемпионат США и дважды доходил до финала Лиги чемпионов. Со сборной Италии Джорджо выиграл чемпионат Европы U-19, Евро-2020, а с олимпийской сборной - бронзу Игр-2004 года.

Ранее сообщалось, что легенда Реала хочет завершить карьеру после этого сезона.

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