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Странный выбор: Кьеллини назвал лучшего итальянского футболиста на данный момент

Легенда местного футбола в восторге от своего товарища.
Сегодня, 00:52
Доннарумма и Кьеллини / Getty Images
Доннарумма и Кьеллини / Getty Images

Бывший футболист сборной Италии и Ювентуса Джорджо Кьеллини оценил игру голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы.

"Доннарумма сегодня – лучший итальянский футболист. При всем уважении к другим, он обладает самым большим талантом и международным уровнем, он единственный, кто может достичь уровня супертопов.

У него было много взлетов и падений, у него сильный характер благодаря его индивидуальности. Если бы он остался в Италии, ему было бы проще – ПСЖ не способствует стабильности, это пороховая бочка".

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"Джиджо нелегко, но он все равно отличается от других, и это заметно", – сказал итальянец в Sky Sport 24.

Напомним, Кьеллини недавно завершил игровую карьеру в возрасте 39 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джорджо Кьеллини Джанлуиджи Доннарумма

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