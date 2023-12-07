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Доннарумма получил двухматчевую дисквалификацию за удар ногой в лицо соперника

Итальянец все же пропустит несколько игр.
Сегодня, 11:54
Удвоение Доннаруммы / Getty Images
Удвоение Доннаруммы / Getty Images

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 принял решение наказать итальянского футболиста за его грубый фол в матче против Гавра (2:0).

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Напомним, Доннарумма получил прямую красную карточку в матче 14-го тура на 10-й минуте после удара ногой Жозуэ Казимира. Голкипер пытался выбить мяч.

В текущем сезоне итальянец провел 14 матчей в рамках Лиги 1, 9 из которых он завершил на "ноль".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма

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