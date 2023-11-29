Травмированного вратаря ПСЖ встретили овацией на Парк-де-Пренс

Вратарь ПСЖ Серхио Рико впервые посетил матч своей команды.

Напомним, испанец в прошлом году упал с лошади и получил удар копытом в голову. В результате он пережил кровоизлияние в мозг, однако после длительного лечения его здоровью сейчас ничего не угрожает.

Серхио впервые с того трагического случая появился на Парк-де-Пренс, где его встретили овациями. Произошло это перед матчем парижского клуба против Ньюкасла.

Напомним, что даже поддержка Рико не помогла ПСЖ одолеть Ньюкасл. Судьба путевки в плей-оф будет решаться в последнем туре.

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