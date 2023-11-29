Травмированного вратаря ПСЖ встретили овацией на Парк-де-Пренс
Серхио Рико впервые посетил игру парижан.
Вратарь ПСЖ Серхио Рико впервые посетил матч своей команды.
Напомним, испанец в прошлом году упал с лошади и получил удар копытом в голову. В результате он пережил кровоизлияние в мозг, однако после длительного лечения его здоровью сейчас ничего не угрожает.
Серхио впервые с того трагического случая появился на Парк-де-Пренс, где его встретили овациями. Произошло это перед матчем парижского клуба против Ньюкасла.
❤️💙 Quel plaisir de te voir au Parc des Princes @sergiorico25. #PSGNEW I #UCL pic.twitter.com/EsuceMvqMT— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 28, 2023
Напомним, что даже поддержка Рико не помогла ПСЖ одолеть Ньюкасл. Судьба путевки в плей-оф будет решаться в последнем туре.
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