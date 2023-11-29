iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Травмированного вратаря ПСЖ встретили овацией на Парк-де-Пренс

Серхио Рико впервые посетил игру парижан.
Сегодня, 00:34
Серхио Рико / Getty Images
Серхио Рико / Getty Images

Вратарь ПСЖ Серхио Рико впервые посетил матч своей команды.

Напомним, испанец в прошлом году упал с лошади и получил удар копытом в голову. В результате он пережил кровоизлияние в мозг, однако после длительного лечения его здоровью сейчас ничего не угрожает.

Серхио впервые с того трагического случая появился на Парк-де-Пренс, где его встретили овациями. Произошло это перед матчем парижского клуба против Ньюкасла.

Напомним, что даже поддержка Рико не помогла ПСЖ одолеть Ньюкасл. Судьба путевки в плей-оф будет решаться в последнем туре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ серхио рико

Статьи по теме

ПСЖ и Челси поборются за бразильского таланта ПСЖ и Челси поборются за бразильского таланта
Голевая феерия в обзоре матча ПСЖ - Монако Голевая феерия в обзоре матча ПСЖ - Монако
Мбаппе, Дембеле и компания принесли ПСЖ победу над Монако Мбаппе, Дембеле и компания принесли ПСЖ победу над Монако
ПСЖ активировал опцию выкупа контракта форварда сборной Португалии ПСЖ активировал опцию выкупа контракта форварда сборной Португалии
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен
Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:55
Хави: Мы обязаны были выйти в 1/8 финала после двух неудач
Лига Чемпионов00:55
Барселона - Порту 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:43
Пушич - о победе Шахтера: Доволен не только результатом, но и тем, как мы сыграли
Европа00:34
Травмированного вратаря ПСЖ встретили овацией на Парк-де-Пренс
Лига Чемпионов00:26
Манчестер Сити выдал победный камбек с 0:2 в матче с РБ Лейпциг
Лига Чемпионов00:09
Боруссия разобралась с Миланом и возглавила группу смерти, Ньюкасл упустил победу над ПСЖ
Лига Чемпионов00:07
Лига чемпионов: Шахтер обыграл Антверпен, Барселона победила Порту, ПСЖ спасся от поражения Ньюкаслу
Лига Чемпионов00:05
Атлетико, Лацио, Боруссия Д и Барселона вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 23:57
Лига Чемпионов23:57
Португальский дуэт принес Барселоне волевую победу над Порту
Европа23:31
Хавбек Арсенала выбыл на длительный срок
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK