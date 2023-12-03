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Легенда Реала хочет завершить карьеру после этого сезона

Тони Кроос хочет уйти из футбола, будучи важным игроком.
Сегодня, 20:59
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Хавбек мадридского Реала Тони Кроос раздумывает над завершением карьеры.

Как сообщает издание Relevo, немца беспокоят его хроничные травмы и физическое состояние в целом, ведь для него важно уйти из футбола в статусе важного игрока своей команды.

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Руководство "сливочных" хочет сохранить немца. Источник отмечает, что Анчелотти считает, что в Реале нет футболистов, которые делают все то, что делает Кроос.

Окончательное решение Тони примет в конце сезона, когда окончательно поймет, какую роль он отыгрывает в нынешних успехах мадридского клуба. Стоит сказать, что полузащитник обещал закончить карьеру именно в стане испанского гранда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Тони Кроос

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