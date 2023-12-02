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Ключевой защитник Баварии отказывается продлевать контракт и намерен перейти в Реал

Альфонсо Дэвис определился со своим будущим.
Сегодня, 10:28
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис, в услугах которого заинтересован Реал, планирует покинуть мюнхенский клуб после завершения текущего сезона.

"Сливочные" уже установили тесные контакты с представителями 23-летнего канадского футболиста, что серьезно повлияло на его позицию по поводу будущего в составе нынешней команды.

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Ключевой защитник мюнхенцев игнорирует предложения по поводу продления контракта с клубом и все больше склоняется к переходу в Реал, сообщает Relevo.

Отметим, что Дэвис выступает за Баварию с 2019 года, а его действующий договор с мюнхенцами рассчитан до июня 2025 года. В этом сезоне левый защитник провел за немецкую команду 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Дэвис будет одной из приоритетных целей Реала на летнее трансферное окно.

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