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Защитник Баварии - одна из приоритетных задач Реала в летнее трансферное окно

Дэвис может пополнить ряды "сливочных".
Сегодня, 14:53
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Фулбек Баварии Альфонсо Дэвис находится в шорт-листе Реала. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, мадридский клуб считает подписание канадского футболиста одной из главных трансферных целей летом 2024 года.

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Испанцы хотели бы подписать Дэвиса зимой, но получили отказ. Ввиду этого клуб продолжит активно наблюдать за развитием 23-летнего защитника.

В текущем сезоне на счету канадца три ассиста в 11-ти матчах чемпионата Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Реал Мадрид альфонсо дэвис

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