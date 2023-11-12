Защитник Баварии - одна из приоритетных задач Реала в летнее трансферное окно

Фулбек Баварии Альфонсо Дэвис находится в шорт-листе Реала. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, мадридский клуб считает подписание канадского футболиста одной из главных трансферных целей летом 2024 года.

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Испанцы хотели бы подписать Дэвиса зимой, но получили отказ. Ввиду этого клуб продолжит активно наблюдать за развитием 23-летнего защитника.

В текущем сезоне на счету канадца три ассиста в 11-ти матчах чемпионата Германии.

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