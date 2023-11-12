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Реал Мадрид может переключиться с Мбаппе на Холанда

"Сливочные" могут воспользоваться суммой выкупа в контракте норвежца.
Сегодня, 00:34
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Мадридский Реал может сменить свою главную цель в качестве усиления атаки следующим летом.

Как сообщает издание AS, "сливочные" готовы переключиться с Киллиана Мбаппе на Эрлинга Холанда. Испанский гранд попытается приобрести норвежца, если Ман Сити не продлит с ним контракт.

Реал хочет активировать сумму выкупа, которая прописана в текущем соглашении форварда и, по слухам, составляет почти 200 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе привлек внимание 4 клубов АПЛ, которые поборятся за него, если Реал откажется от француза.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд

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