Легенда итальянского футбола решил завершить карьеру

Джорджо Кьеллини может объявить о своем решении уже сегодня.

Экс-футболист Ювентуса и сборной Италии Джорджо Кьеллини завершит карьеру в ближайшее время.

Как сообщает журналист Ромео Агрести, центрбэк готов объявить о своем решении в течении сегодняшнего дня.

Последним клубом Кьеллини стал американский Лос-Анджелес ФК, с которым он выиграл чемпионат США.

В минувшем сезоне МЛС итальянец и его команда также прошли в финал плей-офф МЛС, но проиграли Коламбус Крю с Евгением Чеберко в составе.

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