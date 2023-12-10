Коламбус Крю Чеберко стал чемпионом МЛС

В ночь на воскресенье, 10 декабря, состоялся финал МЛС, в котором сошлись Коламбус Крю Евегния Чеберко и Лос-Анджелес.

Команды начали неспеша, примеряясь друг к другу, однако Коламбус выглядел на голову уверенней соперника и первым же начал атаковать. На 31-й минуте игрока Лос-Анджелеса ошиблись и привезли пенальти в свои ворота. Кучо уверенно открыл счет.

А через четыре минуты хозяева добили соперника, забив еще один гол. Во втором тайме команды поменялись ролями, теперь давил уже Лос-Анджелес, и один гол им удалось отыграть усилиями Буянги. Ближе к концу матча на поле появился и Евгений Чеберко.

Коламбус Крю уверенно довел матч до победы и стал чемпионом МЛС в сезоне-2023.\

Статистика матча Коламбус Крю - Лос-Анджелес

Коламбус Крю -Лос-Анджелес 2:1

Голы: Кучо (пенальти), 33, Ебоа, 37 - Буянга, 74

Ожидаемые голы (xG): 2,07 - 0,94

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 14 - 11

Удары в створ: 5 - 5

Фолы: 12 - 19

Коламбус Крю: Шульте - Морейра, Камачо, Амундсен - Фарси (Рамирес, 85), Нагбе (Завацки, 84), Моррис, Ебоа (Чеберко, 82) - Мецан, Кучо (Грессель, 85), Росси (Молино, 90+1).

Лос-Анджелес: Крепо - Холлингсхед, Мурильо, Кьеллини, Паласиос (Паленсия, 87) - Тильман (Богуш, 60), Санчес (Гонсалес, 87) - Акоста (Крастев, 76) - Буянга, Вела, Оливера.

Предупреждения: Амундсен, 61, Росси, 90, Моррис, 90+3 - Вела, 49, Тильман, 53, Санчес, 67, Паласиос, 85

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