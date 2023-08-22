Карлос Тевес возглавил аргентинский клуб

Индепендьенте стал второй командой в тренерской карьере знаменитого экс-футболиста.

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес трудоустроился на родине во втором клубе в своей тренерской карьере.

О назначении 39-летнего специалиста на пост наставника команды объявил аргентинский Индепендьенте.

Контракт нового тренера с клубом рассчитан до декабря 2024 года.

Carlos Tevez es el nuevo entrenador del plantel profesional de #Independiente.



¡Bienvenido y todos los éxitos en esta etapa!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/vEQt1IyeXs — C. A. Independiente (@Independiente) August 22, 2023

Ранее Тевес после завершения профессиональной карьеры футболиста непродолжительное время возглавлял аргентинский Росарио Сентраль, который покинул в ноябре 2022 года.

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За свою карьеру игрока Тевес поиграл за Бока Хуниорс, Коринтианс, Вест Хэм, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Шанхай Шеньхуа. На счету нападающего 76 матчей и 13 голов в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Тевес заинтересован в приглашении в Индепендьенте полузащитника Днепра-1.

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