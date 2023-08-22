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Футбол

Легионер Днепра-1 может уйти в аргентинский клуб

Это желание потенциального главного тренера латиноамериканской команды.
Сегодня, 09:24
Доминго Бланко / scdnipro1.com.ua
Доминго Бланко / scdnipro1.com.ua

Игрок СК Днепр-1 Доминго Бланко может вернуться на родину. 

Как сообщает аргентинское издание Ole, в услугах футболиста заинтересован местный Индепендьенте, а конкретно потенциальный главный тренер клуба Карлос Тевес.

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Отмечается, что приглашение Бланко наряду с подписанием центрального защитника и вингера - условия, которые Тевес поставил руководству клуба, с которым уже согласовал условия контракта.

Доминго Бланко также уже дал согласие на возвращение в родную страну. Осталось лишь договориться с Днепром-1.

Издание заявляет, что вероятно игрок будет взят в аренду.

Отметим, что Бланко перешел в Днепр-1 перед стартом сезона-22/23 именно из Индепендьенте. Переход состоялся на правах свободного агента.

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