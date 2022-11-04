Тевес подал в отставку с поста тренера аргентинского клуба из-за необычной причины

Специалист не захотел, чтобы его имя фигурировало в предвыборной кампании кандидатов на пост президента Росарио Сентраль.

Аргентинец Карлос Тевес решил уйти с поста наставника Росарио Сентраль.

Специалист не хочет, чтобы кандидаты на пост президента клуба использовали его имя в своих целях.

По словам Тевеса, он пришел заниматься футболом, а не политикой.

"Хочу сообщить клубу, что собираюсь уйти со своей должности. Не собираюсь продолжать работать тренером. Я хотел бы поблагодарить людей за поддержку.

Я не пришел заниматься политикой. Когда мое имя фигурирует в политике, это мне не нравится. Не хочу участвовать в этом, поэтому оставляю это все", – заявил аргентинец.

Росарио Сентраль стал первым клубом в тренерской карьере Карлоса. При нем "желто-синие" победили в 6 матчах из 20, завершив чемпионат на 20 позиции из 28.