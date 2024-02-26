Агуэро вскоре начнет тренироваться со своим родным клубом
Серхио может возобновить карьеру под руководством своего бывшего одноклубника.
Легендарный аргентинский нападающий Серхио Агуэро может возобновить футбольную карьеру.
Как сообщает местный источник DSports Radio, на этой неделе Агуэро начнет тренироваться с родным для него Индепендьенте.
Тренерский штаб во главе с экс-одноклубником и соотечественником Серхио Карлосом Тевесом дал свое добро, и в ближайшее время они собираются оценить в каких кондициях находится бывший форвард.
Если со здоровьем экс-игрока все хорошо, то он снова начнет играть в футбол, однако, пока не сообщается, подпишет ли он контракт именно с Индепендьенте.
Напомним, ранее Агуэро эмоционально отреагировал на возможность возобновления карьеры.
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