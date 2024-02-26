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Агуэро вскоре начнет тренироваться со своим родным клубом

Серхио может возобновить карьеру под руководством своего бывшего одноклубника.
Сегодня, 22:36
Серхио Агуэро / Getty Images
Серхио Агуэро / Getty Images

Легендарный аргентинский нападающий Серхио Агуэро может возобновить футбольную карьеру.

Как сообщает местный источник DSports Radio, на этой неделе Агуэро начнет тренироваться с родным для него Индепендьенте.

Тренерский штаб во главе с экс-одноклубником и соотечественником Серхио Карлосом Тевесом дал свое добро, и в ближайшее время они собираются оценить в каких кондициях находится бывший форвард.

Если со здоровьем экс-игрока все хорошо, то он снова начнет играть в футбол, однако, пока не сообщается, подпишет ли он контракт именно с Индепендьенте.

Напомним, ранее Агуэро эмоционально отреагировал на возможность возобновления карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Тевес Серхио Агуэро

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