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Тевес: Три игрока нашего нынешнего состава не умеют складывать и вычитать

Тренер устроил войну с бедностью в клубе.
Вчера, 23:43
Карлос Тевес / Getty Images
Карлос Тевес / Getty Images

Карлос Тевес рассказал о сложностях тренерской работы в Индепендьенте.

Экс-нападающий Манчестер Сити и Юнайтед признался, что был удивлен узнав, что некоторые игроки клуба не умеют читать и писать. Настолько сильно влияет уровень бедности в стране.

"Я даю игрокам упражнение на скорость, связанное с нейронаукой. Когда игрок физически утомляется, я прошу его решить задачу, например 2+2. Три игрока нашего нынешнего состава, выступающие в высшем дивизионе, сказали мне, что не умеют складывать и вычитать.

Это все из-за бедности. Мы можем накормить парня, можем помочь со многими вещами, но учеба... Ему нужно знать, как защитить себя, чтобы он умел читать то, что подписывает. Мы вместе с клубом работаем над тем, чтобы пригласить преподавателя, чтобы после тренировки они могли посвящать пару часов учебе", -признался Тевес в интервью Record.

Ранее также сообщалось, что наставник Наполи вскоре может лишиться работы.

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