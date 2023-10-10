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Президент Наполи уже ищет замену текущему наставнику клуба

Конте - главный претендент.
Вчера, 23:03
Руди Гарсия / Getty Images
Руди Гарсия / Getty Images

Аурелио Де Лаурентис уже начал поиски нового тренера для Наполи, утверждает Джанлука Ди Марцио.

По информации инсайдера, президент уже связался с Антонио Конте, именно итальянец считается главным претендентом на пост.

Смена тренера может произойти уже в ближайшее время, судьба Руди Гарсии висит буквально на волоске. Однако специалист приступит к трнеировкам с командой в среду как обычно.

Однако еще одно-два поражение, и терпение Де Лаурентиса может лопнуть. Неаполитанцы в данный момент идут лишь на пятом месте в Серии А.

Ранее также сообщалось, что Де Лаурентис раскритиковал идею провести Суперкубок Италии в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Антонио Конте

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