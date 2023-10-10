Президент Наполи уже ищет замену текущему наставнику клуба
Конте - главный претендент.
Аурелио Де Лаурентис уже начал поиски нового тренера для Наполи, утверждает Джанлука Ди Марцио.
По информации инсайдера, президент уже связался с Антонио Конте, именно итальянец считается главным претендентом на пост.
Смена тренера может произойти уже в ближайшее время, судьба Руди Гарсии висит буквально на волоске. Однако специалист приступит к трнеировкам с командой в среду как обычно.
Однако еще одно-два поражение, и терпение Де Лаурентиса может лопнуть. Неаполитанцы в данный момент идут лишь на пятом месте в Серии А.
Ранее также сообщалось, что Де Лаурентис раскритиковал идею провести Суперкубок Италии в Саудовской Аравии.
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