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Экс-игрок сборной США - о Месси: МЛС - это его детская площадка

Эркулес Гомес назвал аргентинца особенным.
Сегодня, 19:26
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Бывший игрок сборной США Эркулес Гомес назвал Месси лучшим игроком в истории МЛС.

Гомес признался, что в восторге от игры аргнетинца, на его фоне остальные футболисты лиги выглядят, словно дети.

"Он лучший игрок, которого я когда-либо видел в МЛС. Не думаю, что это секрет. Не думаю, что об этом стоит спорить. Посмотрите на статистику этого парня: 11 голов и 9 передач в десяти играх во всех турнирах. Девять голов в шести играх МЛС. С тех пор, как он подписал контракт с Интер Майами, он сыграл 24 матча. На его счету 22 гола и 11 передач. 

Этот парень хорош ровно настолько, насколько рекламировали. Он тот самый. Это его детская площадка. На его фоне все соперники выглядят любителями. Он был настолько хорош, а если не был, то на это была причина. Это связано с травмами. Когда он здоров, когда он в хорошей форме и на поле, его невозможно остановить", - приводит слова Гомеса Goal.

Ранее также сообщалось, что Месси вместе с товарищами посетил матч Бостона.

 

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