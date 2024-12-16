Легенда Интера стал президентом южноамериканского клуба

Экс-нападающий Интера и сборной Аргентины Диего Милито получил новую футбольную должность.

Как сообщает пресс-служба Расинга Авальянеда, Милито выиграл на выборах президента клуба. Бывший футболист набрал чуть более 60% голосов.

Данные выборы зафиксировали рекордную явку членов клуба (45,74%).

Отметим, что Милито - воспитанник Расинга и завершал игровую карьеру в этой команде. Также он был спортивным директом коллектива из Авальянеды в 2019-2020 годах.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок Интера признался, что едва не погиб от алкогольной зависимости .

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