Лос-Анджелес объявил о трансфере звезды молодежной сборной Украины

Калифорнийцы усилились молодым защитником. Артем Смоляков сменил житомирское Полесье на Лос-Анджелес, сообщает официальный сайт клуба.

Украинец подписал с "черно-золотыми" контракт до конца 2028 года. За место на левом фланге обороны калифорнийцев он будет конкурировать с Райаном Холлингсхедом и Лукой Бомбино. Сумма трансфера Смолякова пока неизвестна.

Новый сезон МЛС начнется в конце февраля. Лос-Анджелес в стартовом туре регулярного первенства встретится с Миннесотой (22 февраля). Ранее "черно-золотые" стартуют в Кубке чемпионов КОНКАКАФ – 19 февраля против Колорадо Рэпидс.

К слову, ранее Забарный получил порцию комплиментов от Ираолы.

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