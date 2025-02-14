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Футбол

Лос-Анджелес объявил о трансфере звезды молодежной сборной Украины

Коллектив МЛС оформил переход из украинской Премьер-лиги.
Вчера, 21:56
Артем Смоляков / Getty Images
Артем Смоляков / Getty Images

Калифорнийцы усилились молодым защитником. Артем Смоляков сменил житомирское Полесье на Лос-Анджелес, сообщает официальный сайт клуба.

Украинец подписал с "черно-золотыми" контракт до конца 2028 года. За место на левом фланге обороны калифорнийцев он будет конкурировать с Райаном Холлингсхедом и Лукой Бомбино. Сумма трансфера Смолякова пока неизвестна.

Новый сезон МЛС начнется в конце февраля. Лос-Анджелес в стартовом туре регулярного первенства встретится с Миннесотой (22 февраля). Ранее "черно-золотые" стартуют в Кубке чемпионов КОНКАКАФ – 19 февраля против Колорадо Рэпидс.

К слову, ранее Забарный получил порцию комплиментов от Ираолы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Полесье Артем Смоляков ФК Лос-Анджелес

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