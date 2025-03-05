Украинский арбитр снова получил назначение на матч еврокубка

Отечественный рефери в седьмой раз в сезоне будет судить поединок под эгидой УЕФА.

36-летний Николай Балакин будет обслуживать матч плей-офф Лиги Европы. Он вместе с соотечественниками будет работать на поединке 1/8 финала между норвежским Буде/Глимтом и пирейским Олимпиакосом, сообщает официальный сайт турнира.

Украинский арбитр в сезоне 2024/25 шесть раз судил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. В частности, он являлся главным рефери в трех поединках главного еврокубка. Ему будут помогать еще четыре украинца.

Роль ассистентов досталась Александру Беркуту и ​​Дмитрию Запороженко. Четвертый арбитр – Виталий Романов. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать итальянец Марко Ди Белло и украинец Виктор Копиевский.

К слову, на ISPORT.ua доступен прогноз на матч ПСЖ – Ливерпуль в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!