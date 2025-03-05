ПСЖ - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов 05.03.2025

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке лидеров Лиги 1 и Премьер-лиги.

В среду, 5 марта, французский гранд примет команду Арне Слота в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Победителя противостояния в четвертьфинале турнира будет ждать сильнейший в поединках между бельгийским Брюгге и бирмингемской Астон Виллой.

Ливерпуль стал лучшей командой основного раунда Лиги чемпионов. Мерсисайдцы одержали семь побед и только один матч проиграли – нидерландскому ПСВ (2:3). В свою очередь Пари Сен-Жермен прошел французский Брест в стыках (3:0, 7:0).

Матч ПСЖ - Ливерпуль состоится в Париже на стадионе Парк де Пренс. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов ПСЖ - Ливерпуль

В грядущем поединке букмекеры не смогли определить однозначного фаворита. Коэффициенты на победу обоих коллективов примерно равны. Тем временем итоговая ничья стала наименее вероятным итогом первой встречи.

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ - Ливерпуль

Победа ПСЖ - 2.52

Ничья - 3.55

Победа Ливерпуля - 2.78

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии ПСЖ и Ливерпуля забьют, составил 1.53, а на противоположное развитие событий – 2.52.

Статистика противостояния ПСЖ и Ливерпуля

Турнирные пути команд на европейской арене пересеклись в третий раз. Первое двойное свидание Пари Сен-Жермен и мерсисайдцев пришлось на сезон 1996/97. В полуфинале Кубка кубков сильнее оказался французский гранд (3:0, 0:2).

В свою очередь в кампании 2018/19 соперники обменялись домашними победами на групповом этапе Лиги чемпионов. На Энфилде Ливерпуль взял верх со счетом 3:2, а на Парк де Пренс парижане оформили реванш (2:1).

К слову, накануне Арсенал уничтожил ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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