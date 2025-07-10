Шахтер - Ильвес: где смотреть матч квалификации Лиги Европы

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в отборе еврокубкового турнира.

В четверг, 10 июля, Шахтер откроет новый еврокубковый сезон.

Подопечные Арда Турана сыграют в первом отборочном раунде Лиги Европы, где их соперником будет финский Ильвес.

Матч Шахтер - Ильвес состоится в Словении. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Где и когда смотреть матч Шахтер - Ильвес

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Шахтер - Ильвес, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 10 июля в 21:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Где состоится матч Шахтер - Ильвес

Украинская команда будет принимать Ильвес на стадионе Стожице (Словения). Эта арена является домашней для Олимпии из Любляны. Вместимость стадиона составляет 16 038 зрителей.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Шахтер - Ильвес.

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