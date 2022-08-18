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Днепр-1 в голевом матче проиграл Ларнаке в квалификации Лиги Европы

Днепровский клуб неудачно дебютировал в еврокубковом турнире.
Вчера, 22:55
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В четверг, 18 августа, в рамках первого матча плей-офф квалификации Днепр-1 встречался с АЕК Ларнака из Кипра. Для днепровской команды это первый поединок в еврокубках.

На первых минутах команды присматривались, стараясь действовать через фланги. У Днепра-1 выделялся Бланко, а у гостей – Фараж. Игроки с помощью подач или прострелов пытались найти партнеров, но игроки надежно перекрывали передачи.

Одна из передач с фланга принесла результат кипрскому клубу. Танчик упустил соперника на фланге, а на подстраховку никто не пошел, что привело к прострелу, который завершился голевым ударом от Альтмана.

Подопечные Александра Кучера продолжили строить игру через фланги и за счет индивидуальных действий, но в атаке не получалось. В обороне же индивидуальная ошибка стоила второго пропущенного гола. Валеф принял решение выйти на мяч после подачи с углового, однако не достал круглого, а Миличевич спокойно поразил пустые ворота.

В конце первого тайма Днепр-1 активизировался, но все также без голевых моментов. Дриблинг, подачи, прострели, контроль мяча, но все безрезультатно.

Второй тайм начался активно со стороны игроков Днепра-1, а именно Громова, который вышел на замену. Артем сам бил, обыгрывал и даже попал в перекладину ударом ножницами, но гол так и не забил.

Команды старались создавать моменты, однако это происходило вспышками. Сначала днепровский клуб пытался отыграться, однако затем киприоты перехватывали инициативу и создавали свои моменты. Так Ларнака могла забить третий, если бы не Валей и штанга, в которую попал Дьюрчо.

Финальный штурм Днепра-1 завершился голом Сватка, который замкнул подачу с углового от Пихалонка. В компенсированное время украинский клуб остался вдесятером из-за удаления Сарапия, который получил вторую желтую карточку.

Несмотря на поражение, у Днепра-1 есть шансы пройти дальше. Ответная игра состоится в четверг, 25 августа.

Днепр-1 – АЕК Ларнака 1:2
Голи: Сваток, 90 - Альтман, 16, Миличевич, 30

Днепр-1: Макс Валеф - Танчик, Адамюк, Сваток, Бусанелло – Когут (Громов, 46), Сарапий – Пурита (Назаренко, 61), Пихалонок, Бланко - Довбик.

АЕК Ларнака: Тумбас – Росалес, Миличевич, Гонсалес, Энлезу (Касас, 59)– Оер, Альтман, Луиш Густаву (Мамас, 86) – Фараж (Бруну Гама, 66), Лопеш (Ромо, 58), Дьюрчо (Тричковски, 86)

Предупреждения: Сарапий - Луис Густаво, Какас

Удаление: Сарапий, 95

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы Днепр-1 аек ларнака
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