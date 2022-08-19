Кучер назвал причины поражения Днепра-1 от АЕК Ларнака

В рамках первого матча плей-офф отбора Днепр-1 проиграл АЕК Ларнака (Кипр) - 1:2.

Главный тренер украинской команды Александр Кучер высказался об итоговой счете встречи. По слова специалиста, игрокам не хватило опыта и концентрации.

"Мы тщательно готовились, для нас это была первая официальная игра, а кроме того, это была первая еврокубковая игра и для меня, и для многих ребят. Мы говорили, что у нас будут помарки, и они могут быть для нас плачевны, ведь это уже другой уровень, чем команды, против которых мы играли на сборе во время подготовки. Так оно и вышло. Не хватило концентрации, возможно, опыта еврокубкового и поэтому в первом тайме было трудновато".

Специалист отметил игру команды во втором тайме.

"В перерыве поговорили, выпустили вперед Артема Громова, и уже стало нам лучше выходить в атаке. У нас были хорошие моменты, могли забивать и не один и не два гола. Могли и выиграть, и проиграть – но это футбол. Было видно у ребят желание, что они стремились побеждать и получать положительный результат. Вот это мне понравилось во втором тайме".

Кучер также поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Было очень приятно играть. Прекрасная атмосфера, хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч и нас все время поддерживали. Нам это очень понравилось, им большое спасибо", - отметил Кучер.

Ответный матч Днепр-1 - АЕК Ларнака пройдет в следующий четверг, 25 августа.

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