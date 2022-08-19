Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги Европы

В рамках первого матча плей-офф отбора Лиги Европы Днепр-1 проиграл АЕК Ларнака из Кипра (1:2).

Кипрский клуб в первом тайме забил дважды. Сначала Альтман быстрее всех подобрал мяч в штрафной площади днепрян и нанес точный удар в угол. Затем голкипер украинской команды Валеф допустил грубейшею ошибку, неудачно выйдя на мяч при подаче углового, в итоге Миличевичу осталось просто поразить пустые ворота.

Во втором тайме Днепр-1 создал несколько моментов, однако забить удалось лишь на 90-й минуте. Сваток замкнул подачу с углового, что позволило отыграть один мяч перед ответной игрой.

Ответный матч команды пройдет в четверг, 25 августа.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - АЕК Ларнака:

Днепр-1 – АЕК Ларнака 1:2

Голи: Сваток, 90 - Альтман, 16, Миличевич, 30

Днепр-1: Макс Валеф - Танчик, Адамюк, Сваток, Бусанелло – Когут (Громов, 46), Сарапий – Пурита (Назаренко, 61), Пихалонок, Бланко - Довбик.

АЕК Ларнака: Тумбас – Росалес, Миличевич, Гонсалес, Энлезу (Касас, 59)– Оер, Альтман, Луиш Густаву (Мамас, 86) – Фараж (Бруну Гама, 66), Лопеш (Ромо, 58), Дьюрчо (Тричковски, 86)

Предупреждения: Сарапий - Луис Густаво, Какас

Удаление: Сарапий, 95