Кучер поделился ожиданиями от ответной игры против АЕК Ларнака

В четверг, 25 августа, Днепр-1 сыграет с АЕК Ларнака (Кипр) в рамках ответного матча плей-офф раунда Лиги Европы.

Главный тренер украинской команды Александр Кучер выделил уровень игры соперника накануне второй встречи.

"АЕК – очень опытная команда, которая много выступает в еврокубках. В команде много легионеров, опытный испанский тренер, поработавший в разных странах. Многие игроки, поигравшие в Примере, в середине поля качественные футболисты, и, конечно, Альтман – сильный исполнитель".

Кучер заявил о желании днепрян выйти в групповой раунд Лиги Европы.

"Конечно, если мы хотим в групповой раунд Лиги Европы, то завтра обязательно должны побеждать. Но ведь мы понимаем, что нам завтра будет очень тяжело, поскольку я знаю, какие болельщики у АЕКа и они будут придавать команде дополнительные усилия, и играть еще лучше в своих родных стенах. Мы будем готовиться к этому".

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"Из-за травм с нами не прилетели оставшиеся работать в Кошице Лучкевич, Пурита и Горбунов. Они будут готовиться к следующим матчам. Ну и конечно из-за красной карты в первом матче нам не поможет Сарапий".

Специалист отметил ощущение участия в официальных играх.

"Очень приятные чувства от официальных матчей, ведь мы соскучились по этим эмоциям, по болельщикам, ведь у нас больше, чем полгода не было официальных матчей. Если быть точным, то больше восьми месяцев мы не играли в футбол, поэтому сейчас от всего ощущения очень положительные", – приводит слова Кучера пресс-служба днепрян.

Напомним, матч Днепр-1 - АЕК Ларнака начнется в 19:00 по Киеву.