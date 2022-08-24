Хавбек Днепра-1: Мы все хотим в группу Лиги Европы

Полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок поделился мыслями о грядущем ответном матче в плей-офф отбора Лиги Европы

По словам украинца, у соперников "спортклубовцев" подобралась сбалансированная команда.

"У АЕКа очень хорошая, сбалансированная и опытная команда, которая больше играет другим номером, но дома могут играть и первой, поэтому мы к этому должны быть готовы. Мы подробно разобрали первую игру. Что касается игроков, то могу выделить Альтмана, хотя вообще у АЕКа много хороших футболистов.

"Погода не должна помешать нам, ведь мы и сами уже к такой привыкли. Мы много матчей провели на сборах во время жаркой погоды. Ну, а что касается предвкушения, то у всей команды оно одно — все мы хотим в группу Лиги Европы", — приводит слова хавбека пресс-служба Днепра-1.