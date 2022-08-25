Днепр-1 разгромно проиграл АЕКу и вылетел из Лиги Европы

В четверг, 25 августа, Днепр-1 провел на выезде ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки.

После проигрыша 1:2 в первой игре команда Александра Кучера во втором поединке не только не смогла исправить ситуацию, но и потерпела более серьезное поражение, разгромно уступив со счетом 0:3.

Еще в первом тайме хозяева поля создали себе комфортное преимущество в два гола. На 21-й минуте Адам Дьюрчо сместился с левого фланга и пробил, а мяч рикошетом от Александра Сватка оказался в сетке ворот днепрян. Второй раз киприоты огорчили гостей перед самым перерывом, когда Рафа Лопеш после прострела с левого фланга и суеты в штрафной первым разобрался и с отскока перебросил голкипера.

Источник: СК Днепр-1

Во второй половине встречи Днепр-1 сумел создать несколько моментов, но ни один из них не стал результативным. АЕК в свою очередь довел счет в поединке до разгромного. На 78-й минуте Никос Инглезу после навеса с правого фланга мощным ударом слета в касание отправил мяч под перекладину ворот гостей.

АЕК - Днепр-1 3:0 (первый матч - 2:1)

Голы: Дьюрчо, 21, Лопеш, 45, Инглезу, 78

АЕК Ларнака: Пирич, Инглезу (Гама, 87), Гонсалес, Миличевич, Росалес, Густаву, Ойер, Дьюрчо (Наум, 83), Альтман (Гарсия, 74), Фараж (Мамас, 74), Лопеш (Олатунджи, 74).

Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Логинов (Рубчинский, 73), Сваток, Танчик, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк (Назаренко, 58), Громов (Когут, 69), Довбик.

Предупреждения: Густаву, 61, Лопеш, 74, Гарсия, 90+1 - Логинов, 13, Бабенко, 42

Отметим, что после поражения в противостоянии с АЕКом в квалификации Лиги Европы Днепр-1 отправился в групповой этап Лиги конференций.

Жеребьевка группового раунда Лиги конференций-2022/23 состоится в пятницу, 26 августа.