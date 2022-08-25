АЕК - Днепр-1 3:0 Видео голов и обзор матча отбора Лиги Европы

В четверг, 25 августа, Днепр-1 сыграл на выезде ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки.

После поражения 1:2 в первом поединке команда Александра Кучера во второй игре была разгромлена, уступив со счетом 0:3.

Еще в первом тайме киприоты смогли дважды поразить ворота гостей. На 21-й минуте Адам Дьюрчо открыл счет в матче, а перед самим перерывом Рафа Лопеш удвоил преимущество хозяев поля. Во второй половине встречи Никос Инглезу мощным ударом слета в касание под перекладину установил окончательный результат поединка.

После поражения в противостоянии с АЕКом Днепр-1 отправился в групповой этап Лиги конференций.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча АЕК - Днепр-1:

АЕК - Днепр-1 3:0 (первый матч - 2:1)

Голы: Дьюрчо, 21, Лопеш, 45, Инглезу, 78

АЕК Ларнака: Пирич, Инглезу (Гама, 87), Гонсалес, Миличевич, Росалес, Густаву, Ойер, Дьюрчо (Наум, 83), Альтман (Гарсия, 74), Фараж (Мамас, 74), Лопеш (Олатунджи, 74).

Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Логинов (Рубчинский, 73), Сваток, Танчик, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк (Назаренко, 58), Громов (Когут, 69), Довбик.

Предупреждения: Густаву, 61, Лопеш, 74, Гарсия, 90+1 - Логинов, 13, Бабенко, 42.