Динамо узнало соперников по групповому этапу Лиги Европы

Киевская команда будет единственным представителем Украины во втором по значимости турнире Европы.

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

Единственным представителем Украины на этой стадии турнира будет Динамо Киев, который попал в первую корзину.

Читай также: Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы Динамо попало в квартет B, в котором из второй корзины ему достался Ренн, из третей - Фенербахче, а из четвертой - АЕК Ларнака.

Отметим, что групповой этап Лиги Европы начнется 8 сентября и закончится 3 ноября.

На ISPORT доступны полные результаты жеребьевки Лиги Европы.