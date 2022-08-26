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Динамо узнало соперников по групповому этапу Лиги Европы

Киевская команда будет единственным представителем Украины во втором по значимости турнире Европы.
Сегодня, 14:31
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
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В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

Единственным представителем Украины на этой стадии турнира будет Динамо Киев, который попал в первую корзину. 

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По итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы Динамо попало в квартет B, в котором из второй корзины ему достался Ренн, из третей - Фенербахче, а из четвертой - АЕК Ларнака.

Отметим, что групповой этап Лиги Европы начнется 8 сентября и закончится 3 ноября.

На ISPORT доступны полные результаты жеребьевки Лиги Европы.

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