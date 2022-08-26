Лига Европы: результаты жеребьевки группового этапа
В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.
В ходе жеребьевки 32 участника этой стадии турнира были разбиты на четыре корзины и распределены на восемь групп по четыре команды.
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Команды из одной национальной ассоциации не могли встретиться на этом этапе.
По итогам жеребьевки своих соперников по групповому этапу Лиги Европы узнал единственный представитель Украины в турнире - киевское Динамо.
Лига Европы-2022/23, групповой этап
Группа А
Арсенал
ПСВ
Буде-Глимт
Цюрих
Группа В
Динамо Киев
Ренн
Фенербахче
АЕК Ларнака
Группа С
Рома
Лудогорец
Бетис
ХИК
Группа D
Брага
Мальме
Унион Берлин
Юнион
Группа E
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Шериф
Омония
Группа F
Лацио
Фейеноорд
Митьюлланд
Штурм
Группа G
Олимпиакос
Карабах
Фрайбург
Нант
Группа H
Црвена Звезда
Монако
Ференцварош
Трабзанспор
Отметим, что победители групп выходят в 1/8 финала, обладатели вторых мест выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, а обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций УЕФА и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.
Групповой этап Лиги Европы начнется 8 сентября и завершится 3 ноября.