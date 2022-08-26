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Лига Европы: результаты жеребьевки группового этапа

УЕФА провел жеребьевку групповой стадии второго европейского клубного турнира.
Сегодня, 14:33
Жеребьевка Лиги Европы / УЕФА
Жеребьевка Лиги Европы / УЕФА
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В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

В ходе жеребьевки 32 участника этой стадии турнира были разбиты на четыре корзины и распределены на восемь групп по четыре команды.

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Команды из одной национальной ассоциации не могли встретиться на этом этапе.

По итогам жеребьевки своих соперников по групповому этапу Лиги Европы узнал единственный представитель Украины в турнире - киевское Динамо.

Лига Европы-2022/23, групповой этап

Группа А

Арсенал
ПСВ
Буде-Глимт
Цюрих

Группа В

Динамо Киев
Ренн
Фенербахче
АЕК Ларнака

Группа С

Рома
Лудогорец
Бетис
ХИК

Группа D

Брага
Мальме
Унион Берлин
Юнион

Группа E

Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Шериф
Омония

Группа F

Лацио
Фейеноорд
Митьюлланд
Штурм

Группа G

Олимпиакос
Карабах
Фрайбург
Нант

Группа H

Црвена Звезда
Монако
Ференцварош
Трабзанспор

Отметим, что победители групп выходят в 1/8 финала, обладатели вторых мест выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, а обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций УЕФА и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.

Групповой этап Лиги Европы начнется 8 сентября и завершится 3 ноября.

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