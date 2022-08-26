Лига Европы: результаты жеребьевки группового этапа

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

В ходе жеребьевки 32 участника этой стадии турнира были разбиты на четыре корзины и распределены на восемь групп по четыре команды.

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Команды из одной национальной ассоциации не могли встретиться на этом этапе.

По итогам жеребьевки своих соперников по групповому этапу Лиги Европы узнал единственный представитель Украины в турнире - киевское Динамо.

Лига Европы-2022/23, групповой этап

Группа А

Арсенал

ПСВ

Буде-Глимт

Цюрих

Группа В

Динамо Киев

Ренн

Фенербахче

АЕК Ларнака

Группа С

Рома

Лудогорец

Бетис

ХИК

Группа D

Брага

Мальме

Унион Берлин

Юнион

Группа E

Манчестер Юнайтед

Реал Сосьедад

Шериф

Омония

Группа F

Лацио

Фейеноорд

Митьюлланд

Штурм

Группа G

Олимпиакос

Карабах

Фрайбург

Нант

Группа H

Црвена Звезда

Монако

Ференцварош

Трабзанспор

Отметим, что победители групп выходят в 1/8 финала, обладатели вторых мест выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, а обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций УЕФА и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.

Групповой этап Лиги Европы начнется 8 сентября и завершится 3 ноября.