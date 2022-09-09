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Бущан повредил колено в матче против Фенербахче

Очередные печальные новости из стана киевлян.
Сегодня, 13:35
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
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Матч первого тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче (1:2) приносит все больше плохих новостей для фанатов Динамо.

Ранее стало известно, что Николай Шапаренко получил разрыв передней крестообразной связки колена, из-за чего игрок выбыл на длительный срок. Оказалось, что травму получил еще один футболист.

Согласно официальному сайту киевлян, с повреждением колена доигрывал встречу голкипер Георгий Бущан. Несмотря на то, что он провел на поле все время, на протяжении матча он испытывал определенный дискомфорт в колене.

По итогам предварительного обследования у 28-летнего украинца подозрение на повреждение мениска. Данная травма оставит его вне игры приблизительно на месяц.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина лига европы фенербахче Динамо Киев Георгий Бущан
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