Бущан повредил колено в матче против Фенербахче

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче (1:2) приносит все больше плохих новостей для фанатов Динамо.

Ранее стало известно, что Николай Шапаренко получил разрыв передней крестообразной связки колена, из-за чего игрок выбыл на длительный срок. Оказалось, что травму получил еще один футболист.

Согласно официальному сайту киевлян, с повреждением колена доигрывал встречу голкипер Георгий Бущан. Несмотря на то, что он провел на поле все время, на протяжении матча он испытывал определенный дискомфорт в колене.

По итогам предварительного обследования у 28-летнего украинца подозрение на повреждение мениска. Данная травма оставит его вне игры приблизительно на месяц.