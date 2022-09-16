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Кендзера: Каждый день общаемся и пытаемся вылезти из этой ямы

Игрок Динамо высказался о провальном старте сезона.
Сегодня, 09:57
Томаш Кендзера / ФК Динамо Киев
Томаш Кендзера / ФК Динамо Киев
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Защитник Динамо Томаш Кендзера прокомментировал поражение 0:1 от АЕКа в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.

"Очень тяжело нам. Результат не такой, как мы хотели бы. В чемпионате не очень начали, на групповой стадии еврокубков тоже. Надо выходить из этой ямы всем вместе, только так.

Я верю, что через тяжелую работу на тренировках мы сможем выйти из этой ямы и доказать, что мы хорошая команда, которая способна побеждать.

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Перерыв на матчи сборных, с одной стороны, хорошо для Динамо, потому что те ребята, которые не поедут в национальные команды, отдохнут. А те, кто уедет, сменят обстановку. С другой стороны, хотелось бы играть, потому что надо выиграть следующий матч и вернуть все на свой уровень.

Конечно, мы говорим каждый день. Мы не как Ливерпуль, не живем дома, а на базе и в гостиницах, постоянно все вместе. Каждый день общаемся и пытаемся вылезти из этой ямы", - сказал Кендзера в эфире MEGOGO.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги Европы Динамо - АЕК (0:1).

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