iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо - АЕК Ларнака 0:1: видео гола и обзор матча

Вашему вниманию лучшие моменты матча второго тура группового этапа Лиги Европы.
Сегодня, 00:56
Динамо Киев - АЕК Ларнака
Динамо Киев - АЕК Ларнака
0 0 0

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы Динамо в номинально домашнем матче приняло АЕК из Ларнаки.

Киевляне переиграли соперника по многим статистическим показателям, но не по счету.

Поединок завершился победой АЕКа - 0:1. Единственный гол на счету Адама Дюрчо.

Вашему вниманию обзор матча Динамо - АЕК Ларнака:

Динамо – АЕК 0:1
Гол: Дюрча, 8

Динамо Киев: Бойко — Кендзера (Караваев, 68), Забарный, Сирота, Дубинчак — Буяльский, Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 68) — Цыганков, Гармаш (Беседин, 46), Кабаев (Ванат, 84).

АЕК Ларнака: Пирич - Кипрос, Миличевич, Томович, Гарсия - Понс (Наум, 73), Мамас (Оер, 64) - Дьюрчо (Энглеза, 77), Тричковские (Луиш Густаву, 64), Альтман - Олатунджи (Рафа Лопес, 73).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Динамо Киев аек ларнака
0 0 0

Статьи по теме

Довбик - в списке претендентов на звание игрока тура в Лиге конференций Довбик - в списке претендентов на звание игрока тура в Лиге конференций
Ренн - Фенербахче 2:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы Ренн - Фенербахче 2:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Никакого хейта: Динамо закрыло комментарии в Instagram после поражения АЕКу Ларнака Никакого хейта: Динамо закрыло комментарии в Instagram после поражения АЕКу Ларнака
Беседин - худший футболист Динамо в матче против АЕКа по версиям Whoscored и Sofascore Беседин - худший футболист Динамо в матче против АЕКа по версиям Whoscored и Sofascore
Помочь журналистам

Видео

Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Аполлон - Днепр-1 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа01:10
Довбик - в списке претендентов на звание игрока тура в Лиге конференций
Лига Европы00:56
Динамо - АЕК Ларнака 0:1: видео гола и обзор матча
Лига Европы00:53
Ренн - Фенербахче 2:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Лига Европы00:42
Никакого хейта: Динамо закрыло комментарии в Instagram после поражения АЕКу Ларнака
Лига Европы00:35
Беседин - худший футболист Динамо в матче против АЕКа по версиям Whoscored и Sofascore
Лига конференций00:19
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:15
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:08
Пенальти в добавленное время позволило Фенербахче вырвать ничью в матче с Ренном
Вчера, 23:58
Лига конференций23:58
Защитник Днепра-1 - о победе над Аполлоном: Эмоции переполняют, мы все в восторге
Лига Европы23:51
Динамо проиграло АЕКу во втором туре группы Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK