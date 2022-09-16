Динамо - АЕК Ларнака 0:1: видео гола и обзор матча

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы Динамо в номинально домашнем матче приняло АЕК из Ларнаки.

Киевляне переиграли соперника по многим статистическим показателям, но не по счету.

Поединок завершился победой АЕКа - 0:1. Единственный гол на счету Адама Дюрчо.

Вашему вниманию обзор матча Динамо - АЕК Ларнака:

Динамо – АЕК 0:1

Гол: Дюрча, 8

Динамо Киев: Бойко — Кендзера (Караваев, 68), Забарный, Сирота, Дубинчак — Буяльский, Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 68) — Цыганков, Гармаш (Беседин, 46), Кабаев (Ванат, 84).

АЕК Ларнака: Пирич - Кипрос, Миличевич, Томович, Гарсия - Понс (Наум, 73), Мамас (Оер, 64) - Дьюрчо (Энглеза, 77), Тричковские (Луиш Густаву, 64), Альтман - Олатунджи (Рафа Лопес, 73).