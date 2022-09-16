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"Пытались сделать все": Луческу назвал причины поражения АЕКу в Лиге Европы

Тренер Динамо проанализировал провальный поединок на групповой стадии еврокубка.
Сегодня, 07:38
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
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Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился мыслями по поводу поражения от АЕКа со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Что помешало достичь положительного результата? Психологическое состояние. Мы доминировали на поле, особенно во втором тайме, и, в целом, провели хороший матч. Доходили до зоны завершения, но не могли провести последний пас. Наши ошибки лежат не в технической или тактической плоскости, а вытекают лишь из психологического состояния. Поэтому мы плохо начали матч, пропустили быстрый гол и дали Ларнаке возможность обороняться и контратаковать оставшееся время поединка.

Жаль, что наш гол не был засчитан, ведь, насколько я видел, офсайда в этом моменте не было. Даже VAR допускает ошибки.

В сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся, нам нужна была победа, и мы пытались сделать для этого все, что могли.

Мы начали игру очень плохо. Футболисты совершали элементарные ошибки, отдавали неточные передачи. В моменте, предшествующем пропущенному голу, наш игрок был вынужден фолить - это именно психологическая ситуация. И это повлияло на результат всего матча, ведь Ларнака знала, как удержать счет. У этой команды хороший подбор футболистов, некоторые из них выступали в Испании, Португалии, Франции. Соперники очень хорошо оборонялись и умело прерывали игру. Однажды голкипер держал мяч шесть секунд - это слишком много. Когда я играл в футбол, на ввод мяча давалось четыре секунды.

После пропущенного гола мы пытались как можно быстрее отыграться, но, как я уже сказал, допускали ошибки в передачах. Однако у нас впереди еще четыре матча. После международной паузы некоторые футболисты вернутся в состав, и мы постараемся выглядеть лучше. Однако, нужно отметить, что мы показали хороший футбол. Подвело только завершение атак", - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги Европы Динамо - АЕК (0:1).

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