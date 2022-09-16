Дубинчак - о поражении АЕКу: Сам не понимаю, в команде тоже не понимают

Защитник Динамо Владислав Дубинчак высказался по поводу поражения 0:1 от кипрского АЕКа в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Не могу назвать причину. Сам не понимаю, в команде тоже не понимают. Наверное, наше психологическое состояние желало бы лучшего. Сейчас есть проблема в команде психологического характера. Потому что по желанию и игре - нет проблем, а психологически измучены, не знаю. Ситуация тяжелая. Надеюсь, эта пауза нам поможет.

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Ничего такого необычного в перерыве матча не было. Мы понимаем ситуацию, что должны обыгрывать такие команды и добывать очки. Надеюсь, болельщики еще будут радоваться нашим победам.

Поле тяжелое, был дождь. В центре еще более-менее нормально, а по бровкам было залито водой.

Луческу после Бенфики прогнозировал такой спад. Сказал, что может быть трудная ситуация после игры на выезде. Так и вышло. Он опытный человек, понимающий ситуацию", - сказал Дубинчак в эфире MEGOGO.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги Европы Динамо - АЕК (0:1).