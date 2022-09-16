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"Отличная командная работа": Тренер АЕКа оценил победу над Динамо

Наставник кипрской команды поделился впечатлениями от успеха в матче с киевлянами.
Сегодня, 11:57
Хосе Луис Ольтра / aek.com.cy
Хосе Луис Ольтра / aek.com.cy
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Главный тренер АЕКа Хосе Луис Ольтра прокомментировал победу со счетом 1:0 над Динамо в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Очень тяжело играть против украинских команд, уважаю их. Мы очень хорошо сыграли в обороне, удавалось переходить в атаку, отличная командная работа.

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Теперь нужно сконцентрироваться на следующем матче. Благодарен тем, кто пришел нас поддержать в Варшаве. У нас есть воины как на поле, так и вне его.

Хотим побеждать в каждой встрече. Против Фенербахче будет тяжело, но мы будем играть на победу", - приводит слова Ольтры Kerkida.net.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги Европы Динамо - АЕК (0:1).

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