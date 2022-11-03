Плей-офф Лиги Европы: Шахтер, Барселона и другие участники
По завершению группового этапа Лиги Европы состоится плей-офф турнира. Первым раундом станет стадия 1/16 финала, в которой сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах ЛЕ и третьи места в группах Лиги чемпионов.
Отметим, что команды, опустившиеся из Лиги чемпионов будут несеяными при жеребьевке раунда 1/16 финала, тогда как "вторые места" Лиги Европы станут сеяными. Команды победители квартетов ЛЕ стартуют плей-офф со стадии 1/8 финала.
Все участники плей-офф Лиги Европы
Победители групп Лиги Европы:
- Бетис
- Унион Сент-Жилуаз
- Ференцарош
- Фрайбург
Команды, гарантировавшие себе выход в плей-офф, но еще не известно окончательное место в таблице:
Арсенал, ПСВ, Фенербахче, Ренн, Реал Сосьедад, Манчестер Юнайтед
Представители Лиги чемпионов:
- Аякс
- Байер 04
- Барселона
- Спортинг
- Зальцбург
- Шахтер
- Севилья
- Ювентус
Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы состоится 7 ноября 2022 года в Ньоне, Швейцария.