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Плей-офф Лиги Европы: Шахтер, Барселона и другие участники

ISPORT рассказывает кто прошел отбор в плей-офф Лиги Европы.
Сегодня, 19:04
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images
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По завершению группового этапа Лиги Европы состоится плей-офф турнира. Первым раундом станет стадия 1/16 финала, в которой сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах ЛЕ и третьи места в группах Лиги чемпионов.

Отметим, что команды, опустившиеся из Лиги чемпионов будут несеяными при жеребьевке раунда 1/16 финала, тогда как "вторые места" Лиги Европы станут сеяными. Команды победители квартетов ЛЕ стартуют  плей-офф со стадии 1/8 финала.

Все участники плей-офф Лиги Европы

Победители групп Лиги Европы:

  • Бетис
  • Унион Сент-Жилуаз
  • Ференцарош
  • Фрайбург

Команды, гарантировавшие себе выход в плей-офф, но еще не известно окончательное место в таблице:

Арсенал, ПСВ, Фенербахче, Ренн, Реал Сосьедад, Манчестер Юнайтед

Представители Лиги чемпионов:

  • Аякс
  • Байер 04
  • Барселона
  • Спортинг
  • Зальцбург
  • Шахтер
  • Севилья
  • Ювентус

Жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы состоится 7 ноября 2022 года в Ньоне, Швейцария.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы
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