iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Скоулз сделал прогноз на матч Барселона - Манчестер Юнайтед

Англичанин верит в проход своей команды в следующий раунд турнира.
Сегодня, 18:22
Пол Скоулз / Getty Images
Пол Скоулз / Getty Images

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед Пол Скоулз поделился мнением о матчах против Барселоны в рамках плей-офф Лиги Европы.

"Мне нравится, что они играют с Барселоной. Будет хорошая атмосфера и энергетика. Я думаю, что они способны победить Барселона.

Барселона – очень хорошая команда. Хоть я и рад, что предстоит игра против них, вероятно, это та команда, которую хотелось бы избежать", – Скоулз в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, первая игра запланирована на 16 февраля, ответный матч пройдет через неделю.

На ISPORT также доступны результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона манчестер юнайтед Пол Скоулз

Статьи по теме

Барселона в меньшинстве добыла волевую выездную победу над Осасуной Барселона в меньшинстве добыла волевую выездную победу над Осасуной
Левандовски удалили в первом тайме матча против Осасуны - вторая красная карточка в карьере поляка Левандовски удалили в первом тайме матча против Осасуны - вторая красная карточка в карьере поляка
Вингер Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб на постоянной основе Вингер Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб на постоянной основе
Руководители Манчестер Юнайтед хотят зимой заменить Роналду форвардом Баварии Руководители Манчестер Юнайтед хотят зимой заменить Роналду форвардом Баварии
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Эмполи 2:0 видео голов матча 08.11.2022 Серии А
Наполи - Эмполи 2:0 видео голов матча 08.11.2022 Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Европы18:22
Скоулз сделал прогноз на матч Барселона - Манчестер Юнайтед
Украина17:56
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина17:37
Шахтер на выезде без проблем обыграл Верес
Украина17:12
Хет-трик Довбика принес Днепру-1 победу над Колосом
Киберспорт16:57
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей
Киберспорт16:41
IEM Rio Major: NaVi сыграет с Furia, Cloud9 встретятся с Mouz
ЧМ-202216:21
Сенегал - Нидерланды: где смотреть матч чемпионата мира 21.11.2022
Европа16:00
Игрок Челси после того, как узнал, что не едет на ЧМ-2022: Я опустошен
Украина15:40
Фанатов будут "грабить" на ЧМ-2022: отели и бары в Катаре станут очень дорогими
15:14
Косово - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на чемпионат мира 2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK