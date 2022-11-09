Скоулз сделал прогноз на матч Барселона - Манчестер Юнайтед

Англичанин верит в проход своей команды в следующий раунд турнира.

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед Пол Скоулз поделился мнением о матчах против Барселоны в рамках плей-офф Лиги Европы.

"Мне нравится, что они играют с Барселоной. Будет хорошая атмосфера и энергетика. Я думаю, что они способны победить Барселона.

Барселона – очень хорошая команда. Хоть я и рад, что предстоит игра против них, вероятно, это та команда, которую хотелось бы избежать", – Скоулз в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, первая игра запланирована на 16 февраля, ответный матч пройдет через неделю.

На ISPORT также доступны результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы.