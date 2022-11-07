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Результаты жеребьевки Лиги Европы

Стало известно, кто с кем сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
Сегодня, 14:26

После завершения группового раунда еврокубковых турниров в Швейцарии, в городе Ньон, традиционно состоялась жеребьевка первой стадии плей-офф Лиги Европы.

На этом этапе сыграют 16 команд из 24, прошедших в плей-офф.

Так, команды, занявшие третьи места в своей таблице группы Лиги чемпионов, были несеяны во время жеребьевки, тогда как команды, которые в своих квартетах Лиги Европы стали вторыми, были сеяными.

Итоги жеребьевки

  • Барселона (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)     
  • Ювентус (Италия) - Нант (Франция)     
  • Спортинг (Португалия) - Мидтьюллан (Дания)     
  • Шахтер (Украина) - Ренн (Франция)     
  • Аякс (Нидерланды) - Унион (Германия)
  • Байер (Германия) – Монако (Франция)
  • Севилья (Испания) – ПСВ (Нидерланды)
  • Зальцбург (Австрия) – Рома (Италия)

Все пары сыграют свои первые матчи 1/16 финала 16 февраля 2023 года. Через неделю, 23 февраля, они проведут вторые поединки - победители противостояний выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где встретятся с восьмеркой команд, ставших первыми в группах Лиги Европы.

Напомним, что киевское Динамо, которое на групповой стадии выступало в Лиге Европы, не смогло выйти из своей группы. Зато Днепр-1 примет участие в
жеребьевке 1/16 финала Лиги конференций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жеребьевка лиги Европы

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