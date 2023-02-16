Шахтер - Ренн: обзор матча и результат игры

Донецкая команда создала важный задел для выхода в 1/8 финала Лиги Европы.

В четверг, 16 февраля, вернулся еврокубковый турнир – Лига Европы. В рамках 1/16 финала Лиги Европы Шахтер принимал Ренн.

Старт поединка прошел вполне ожидаемо – команды присматривались друг к другу, играя особо без голевых моментов.

Первая же грубая ошибка привела к голу. Михайличенко воспользовался тем, что его упустили на фланге, вошел в штрафную и пробил точно, но Манданда отразил удар. На добивании первым был Крыськив, который и вонзил мяч в ворота.

Французская команда сразу начала искать ключи к исправлению ситуации. Доку, Экамби, Гуири создавали моменты благодаря своей активности, но все их старания ни к чему не приводили.

Момент Ренн получил, когда грубо ошибся Бондаренко. Полузащитник Шахтера неудачно скинул на Трубина, а мяч перехватил Экамби. Форвард пробил точно по воротам, но Трубин чудом отразил удар.

Перед финальным свистком случился эпизод, который позволил Шахтеру забить второй гол. Конопля отозвался на прострел Крыськива, но не сумел пробить, ведь его сбил Угочукву. Бондаренко подошел к мячу и забил, хоть и Манданда был близок к взятию удара.

Старт второго тайма выдался очень динамичным со стороны Шахтера, а именно Александра Зубкова. Сначала украинец чуть не выдержал линию офсайда, а затем пробил с дальней дистанции, но немного неточно.

Быстрый и агрессивный старт не принес Шахтеру результат, а Ренн наоборот продолжил давить и делать акцент на подачи. Одна из таких привела к голу Экамби, который замкнул острый навес Доку.

После гола французской команды темп игры немного спал. Ренн успокоился, а в атаку стал идти реже. Шахтер же воспользовался этим, создав пару моментов, где больше всего активничал Зубков, но реализовать их не удалось.

Концовка поединка проходила вполне монотонно – Шахтер держал мяч, а Ренн безуспешно создавал моменты. В преддверии финального свистка свой момент получил Сикан, который обыграл Манданду, но пробил по воротам, где был Омари.

Финальный отрезок встречи прошел довольно спокойно, не считая пару столкновений и стычки между игроками. Шахтер добыл важную победу перед ответной игрой.

Отметим, что ответный поединок команд пройдет 23-го февраля во Франции.

Статистика матча Шахтер - Ренн 1/16 финала Лиги Европы

Шахтер - Ренн 2:1

Голы: Криськив, 11, Бондаренко, 45 (пен.) - Экамби, 59

Владение мячом: 49% - 51%

Удары по воротам: 14-18

Удары в створ: 3-6

Офсайды: 3-1

Угловые: 2-9

XG: 1.96 - 1.44

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Крыськив (Петряк, 77), Судаков – Траоре (Сикан, 77)

Ренн: Манданда – Спенс, Амари, Белосян, Трюффер – Доку (Салах, 71), Бурижо, Угочукву (Майер, 77), Экамби (Сантамария, 77) – Гуири (Дуе, 71), Колимуэндо (Мелинг, 86)

Предупреждения: Степаненко, Михайличенко, Зубков - Бурижо, Угочукву, Омари